Alanya Belediyesi yılbaşına hazır - Son Dakika

Alanya Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içinde bir yılbaşı gecesi yaşaması için gerekli tedbirleri aldı. Zabıta ve Çözüm Masası ekipleri 24 saat görev yapacak.



Alanya'da vatandaşların gönlünce eğlenebilmesi, asayiş olaylarının ve insan sağlığını tehdit edecek olayların yaşanmasının engellenmesi için zabıta ekipleri gece boyunca tam mesai yapacak. Ekipler, merkez ve kırsalda olmak üzere denetimlerini devriyelerini aralıksız sürdürecekler.



Vatandaşların hızlı bir şekilde soru, sorun ve taleplerine cevap vermek üzere ise Alanya Belediyesi Çözüm Masası ekipleri de yılbaşı gecesi boyunca 24 saat görev başında olacak. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde de şehrin muhtelif noktalarında temizlik çalışmalarına devam edecek. Temizlik işleri çalışmalar kapsamında gündüz 309 personel ve 66 araç ile gece ise 65 personel ve 22 araç ile toplamda 374 personel 88 araç ile temizlik ve geri dönüşüm toplama hizmeti verecek. - ANTALYA