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Alanya Belediyesi yol haritasını çiziyor

1 saat önce

Alanya Belediyesi'nin 2020-2024 yılları arasında gerçekleştirmesi öngörülen faaliyetlerinin yer alacağı stratejik plan için çalışmalar başladı.

Alanya Belediyesi yol haritasını çiziyor, System.String[]
Alanya Belediyesi'nin 2020-2024 yılları arasında gerçekleştirmesi öngörülen faaliyetlerinin yer alacağı stratejik plan için çalışmalar başladı. Stratejik plan, eylül ayı sonuna kadar tamamlanıp, yayımlanacak.

Alanya Belediye Başkanlığı tarafından, çalışmaları yürütmek amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Uyar'ın danışmanlığında, Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturuldu.

İlgili kurullarda görev alan üyeler Prof. Dr. Süleyman Uyar başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda toplanarak bilgilenme ve değerlendirme faaliyeti yaptı. Uyar, toplantıda stratejik plan kapsamında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Stratejik plana katkı vermesini sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde tüm paydaşların konuya ilişkin görüşleri alınacak. Uyar, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarda da belediye faaliyetlerinde öncelikli hususların belirlenerek, 5 yıllık hedeflerin saptanacağını kaydetti. Eylül ayına kadar yoğun bir çalışma temposu ile hazırlanacak olan stratejik plan, eylül ayında belediye meclisinde onaylanarak yürürlüğe girmiş olacak. Stratejik planın, belediye seçimlerini müteakiben altı ay içeresinde tamamlanmış olması gerekiyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:21 Kaynak: İHA
Eylül, Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel
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