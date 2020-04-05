Alanya Belediyesinden 50 bin maske dağıtımı - Son Dakika

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Korona ile mücadele kapsamında açıklanan yeni önlem çalışmalarının ardından, vatandaşa ilk etapta dağıtılacak 50 bin maske için harekete geçti. Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler bugün ücretsiz maske dağıtımına başlarken sayının daha sonra 100 bine çıkarılarak dağıtıma devam edileceği açıklandı.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatıyla harekete geçen Belediye ekipleri, bütün hafta boyu 50-100 bin adet ücretsiz maske dağıtacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Korona önlemleri gereği ilk etapta bütün hafta boyu sizler için, toplam 50 bin adet maske dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu engeli de birlikte aşacağız. Lütfen endişe etmeyin. Mesai arkadaşlarımla 7/24 çalışıyor, sizler için gereken bütün tedbirleri alıyoruz. Sağlığınız, önceliğimizdir. Herkese sağlıklı günler diliyorum" açıklamasında bulundu.



Pazarda kolonya ve maske dağıtımı



Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk olarak bugün kurulan Pazar Pazarı'nda demir bariyerli önlem aldı. Pazara giriş çıkışları denetleyen Zabıta ekipleri, maskesiz gelen vatandaşları önce uyardı ardından ücretsiz maske ve kolonya verdi. Daha sonra pazarcıları tek tek denetleyen Zabıta ekipleri, müşterilerine maskesiz satış yapmamaları konusunda esnafları uyardı. Zabıta ekipleri ardından esnafları ziyaret ederek hem denetim yaptı hem de ücretsiz maske dağıttı. Sokakta maskesiz dolaşan vatandaşları da ikaz eden görevliler, ücretsiz maske ve kolonya dağıtarak önlem ve yasaklara uyulması konusunda vatandaşları ve esnafları uyardı.



Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler, otobüs durağında bekleyerek gelen otobüslerdeki vatandaş ve şoförlere de maske dağıttı. Otobüste yolculuk eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da ikaz edildi. Taksi durakları, marketler ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda da denetim yapan Zabıta ekipleri maske kuralına uymayanlara maske ve kolonya vererek gerekli uyarıları yaptı.



"Bu engeli de birlikte aşacağız"



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilk etapta vatandaşlara 50 bin adet ücretsiz maske dağıtılacağını vurgulayarak, "Alanya Belediyesi olarak Ülkemizde görülen ilk koronavirüs tanısının ardından Şehrimizde gerekli bütün önlemleri aldık. İvedilikle denetim ve uyarı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İcracı müdürlüklerimiz 7/24 sokak, cadde, mahalle, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere Şehrin her köşesinde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımıza da ulaşarak gıda ve ilaç gibi alışverişlerinde de yardımcı oluyoruz. Bugünden itibaren de ücretsiz maske dağıtımına başladık. İnanıyorum ki Ülke olarak bu engeli de hep birlikte aşacağız. Yapmamız gereken tek şey yasak ve uyarılara uymak. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA