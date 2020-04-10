Alanya Belediyesinden atık maske ve eldivene önlem - Son Dakika
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Alanya Belediyesinden atık maske ve eldivene önlem

6 saat önce

Alanya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Korona virüs önlemleri kapsamında yayınlanan genelge nedeniyle Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatıyla 'Atık Maske ve Eldiven Kutusu' çalışmasını ivedilikle başlattı.

Alanya Belediyesinden atık maske ve eldivene önlem, System.String[]

Alanya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Korona virüs önlemleri kapsamında yayınlanan genelge nedeniyle Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatıyla 'Atık Maske ve Eldiven Kutusu' çalışmasını ivedilikle başlattı.


Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Tek Kullanımlık Maske, Eldiven gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Korona Tedbirleri" konulu genelgesi için hemen harekete geçti. Bu kapsamda Başkan Yücel'in talimatıyla hazırlanan atık konteynerleri, Şehrin belirlenen noktalarına yerleştirildi.


Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ilk etapta hazırlanan 200 adet "Atık Eldiven ve Maske Kutuları" Şehir genelinde belirlenen noktalara yerleştirilerek önlem alındı. Bu sayının gelecek hafta 300'e çıkartılarak önlemlerin arttırılacağı da açıklandı.


Evlerde 72 saat kuralı


Açıklanan genelgede evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının, 2 adet plastik çöp poşetlerine bağlandıktan sonra atık üzerinde virüsün hayatta kalma ihtimalini en aza indirmek için 72 saat boyunca diğer insanların veya hayvanların ulaşamayacağı balkon veya odalarda bekletilmesi vurgulandı.


Alanya Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Cemile Toprak Özdemir, yaptığı açıklamada maske ve eldiven gibi atıkların gelişi güzel sokağa atılmaması veya bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Özdemir, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeye istinaden Belediyemiz ivedilikle bu talimatlara riayet ederek Şehir genelinde maske ve eldiven gibi hijyen malzemeleri için atık toplama noktaları oluşturdu. Vatandaşlarımıza önemle arz ediyorum; atık maske ve eldiven gibi kişisel hijyen atıklarınızı belirlenen noktalara bırakarak virüsün yayılma riskini en aza indirmeliyiz. Atık konteynerlerimiz bugünden itibaren Şehrin belirlenen noktalarına bırakıldı. Lütfen atıklarınızı bu kutulara atınız" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:29 Kaynak: İHA

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