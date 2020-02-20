Alanya Belediyesinden öğrencilere sıfır atık eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya Belediyesinden öğrencilere sıfır atık eğitimi - Son Dakika

Alanya Belediyesinden öğrencilere sıfır atık eğitimi

6 saat önce

Alanya Belediyesi, 'Daha Temiz Bir Alanya için Çalışıyoruz' sloganıyla yürütülen sıfır atık projesi kapsamında okullarda eğitim seferberliğine devam ediyor.

Alanya Belediyesinden öğrencilere sıfır atık eğitimi, System.String[]

Alanya Belediyesi, 'Daha Temiz Bir Alanya için Çalışıyoruz' sloganıyla yürütülen sıfır atık projesi kapsamında okullarda eğitim seferberliğine devam ediyor.


Alanya Belediyesi, geleceğin güvence altına alınması ve daha temiz bir Alanya için uğraş verdiği sıfır atık projesinde gelecek nesillere sıfır atığın önemini aşılıyor. Yıl boyunca okullarda devam eden eğitimlerle binlerce çocuğa sıfır atık eğitimi verildi.


Alanya Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde şu ana kadar 46 okulda toplam 8098 öğrenciye 'sıfır atık' eğitimi verdi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, sıfır atık projesinin önemine vurgu yaparken, "Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak amacımız Şehrimizdeki tüm okullarda "sıfır atık" projesinin önemini anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini hedef alan seviyelere göre eğitimler oluşturup onları bilgilendirmektir" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit
Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:42:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya Belediyesinden öğrencilere sıfır atık eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]