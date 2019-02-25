Alanya Büyükhasbahçe'ye İmar Yolu
1 saat önce
Alanya Belediyesi, Büyükhasbahçe Mahallesi'nde İmar Yolu açıyor.
Alanya Belediyesi, Büyükhasbahçe Mahallesi'nde İmar Yolu açıyor.
Alanya Belediyesi, Merkez mahallelerde imar yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Tüm mahallelerde altyapı, üstyapı ve yol açma çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, Büyükhasbahçe Mahallesi'nde de yol açma çalışmalarına başladı. Mahalle sakinleri ise yol çalışmasından memnun olduklarını ifade ettiler. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:25 Kaynak: İHA
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