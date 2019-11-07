Son Dakika Haberleri: Alanya Cikcilli Mezarlığı'nın su sorununu çözüldü
Son Dakika Güncel Alanya Cikcilli Mezarlığı'nın su sorununu çözüldü

Alanya Cikcilli Mezarlığı'nın su sorununu çözüldü

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya'nın en büyük mezarlığı olan Cikcilli Mezarlığı'nda hat yetersizliği nedeniyle yaşanan içme suyu sorununu yeni hat döşeyerek ortadan kaldırdı.

Alanya Cikcilli Mezarlığı'nın su sorununu çözüldü, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya'nın en büyük mezarlığı olan Cikcilli Mezarlığı'nda hat yetersizliği nedeniyle yaşanan içme suyu sorununu yeni hat döşeyerek ortadan kaldırdı.


Alanya'daki merkez mahallelere hizmet veren Cikcilli Mezarlığı'nda boruların küçük olması nedeniyle gelen tazyikli suyla birlikte sürekli arızalara yol açıyor, mezarlığa gelen vatandaşlar mağdur oluyordu. Alanya ASAT Şube Müdürlüğü içme suyu ekipleri, mahalleye su dağıtan ana depodan mezarlığa daha kaliteli ve büyük ebatlı borularla su getirmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki hattı imalat çalışmaları devam ederken, Cikcilli Mahalle Muhtarı Selim Şanlı, "Yıllardır süregelen içme suyu sorunumuzu çözen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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