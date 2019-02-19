Alanya Çıplaklı'ya Sıcak Asfalt
1 saat önce
Alanya Belediyesi, Çıplaklı Mahallesinde sürdürdüğü yol düzenleme ve sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Alanya Belediyesi
, Çıplaklı Mahallesinde sürdürdüğü yol düzenleme ve sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Alanya Belediyesi Fen İşlerine bağlı asfalt ekibi çalışmalarını, 5 kilometre olarak planlanan Çıplaklı Mahallesinde sürdürüyor. Gülevşen Caddesi ile merkez kavşakta devam eden sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra bağlantı yollarında da düzenleme çalışmaları sürüyor. Çıplaklı'da sonra Oba Çarşamba
Pazarı ile Asmaca yolu da sıcak asfaltla kaplanacak. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:30 Kaynak: İHA
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