Alanya'da 1.2 ton kaçak protein tozu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya'da 1.2 ton kaçak protein tozu - Son Dakika

Alanya'da 1.2 ton kaçak protein tozu

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 1 ton 225 kilo gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.

Alanya'da 1.2 ton kaçak protein tozu, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 1 ton 225 kilo gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak gıda malzemesi satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, piyasaya yüklü miktarda protein tozu sürüleceği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde bir sahil büfesine operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 1 ton 225 kilo 800 gram gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
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