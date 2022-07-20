Yangın, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 1.5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da 1.5 dönüm ormanlık alan kül oldu - Son Dakika

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