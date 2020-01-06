Alanya'da 1'i doktor 2 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya'da 1'i doktor 2 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor (2) - Son Dakika

Alanya'da 1'i doktor 2 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor (2)

6 saat önce

DOKTORUN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİAlanya ilçesinde dini nikahlı eşi Lübnan asılı Almanya vatandaşı Issam Skaf ile evinde ölü bulunan doktor Leman Ege için Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işleminin ardından, Meltem Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Alanya'da 1'i doktor 2 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor (2), System.String[]

DOKTORUN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Alanya ilçesinde dini nikahlı eşi Lübnan asılı Almanya vatandaşı Issam Skaf ile evinde ölü bulunan doktor Leman Ege için Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işleminin ardından, Meltem Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, çocukları Burak ve Barış Okan, kendisi gibi doktor kız kardeşi Mehtap Serra Ege, erkek kardeşi, sağlık çalışanları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Ege'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Issam Skaf'in cenazesi ise yakınları gelmediği için morgda tutuluyor.Diğer yandan olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma devam ediyor.


Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
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