Alanya'da 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Alanya'da 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir petrol istasyonuna polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 316 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir petrol istasyonuna polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 316 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Dinek mevkiinde bulunan bir petrol istasyonunda M.A. (26) ve G.G.'nin (29) durumlarından şüphe duyarak takibe aldı. Bir süre şahısları takibe alan polis, daha sonra 2 şüpheliye arama yaptı. Yapılan aramalarda poşet içerisinde 1 kilo 316 gram esrar ele geçirilirken, M.A. ve G.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İçinde 107 bin liralık döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti
İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:26:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]