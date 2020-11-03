Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında - Son Dakika

Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında

03.11.2020 17:08

Son dakika haberler... Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği, 5'i Türk mürettebat, 32'si Rus turist olmak üzere 37 kişinin kurtarıldığı tekne kazası sonrası kaptan Ali K. gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği, 5'i Türk mürettebat, 32'si Rus turist olmak üzere 37 kişinin kurtarıldığı tekne kazası sonrası kaptan Ali K. gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan 'Baba Selavi' isimli tur teknesi, Cilvarda Burnu'ndaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler, 5'i mürettebat, 32'si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botlara alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Tekne enkazında Rus uyruklu Daniiaar Mukhitov'un (37) kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerinde Sahil Güvenlik Dalış Timi harekete geçerek teknede Mukhitov'un cansız bedenine ulaştı.

TURİSTLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirilen turistlerden 15'i hipotermi ve su yutma şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Diğer turistler ise ifadelerinin ardından gelen otobüslere alınarak otellerine gönderildi. Diğer yandan Mahitov'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu.

TEKNENİN KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası teknenin kaptanı Ali K.(33) ve 4 kişilik mürettebat ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. 4 kişilik mürettebat ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, kaptan Ali K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Erdal Anak/İHA)

Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında
Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında

turist, Alanya, Türk, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında - Son Dakika


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