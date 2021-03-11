Alanya'da 1 yılda 7 bin 81 dezenfeksiyon işlemi yapıldı - Son Dakika

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 11 Mart 2020 tarihinde kurulan "COVID-19 Dezenfeksiyon Ekibi" bir yılını başarılı bir şekilde tamamladı. Ekipler, 7 bin 81 dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını sonrası Alanya'da halk sağlığını korumak, yayılma hızını düşürmek ve pozitif vaka çıkan hanelerde ve apartman genelinde virüs yükünü azaltmak amacıyla, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan "COVID-19 Dezenfeksiyon Ekibi" geride kalan 1 yıllık süreçte ilçe bazında COVID-19 ile mücadeleyi büyük bir gayretle sürdürdü. Sağlık Bakanlığı'nın talimatnamesine uygun şekilde dezenfeksiyon hizmetleri gerçekleştiren ekip, toplamda 7 bin 81 dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Yoğun kullanım alanları dezenfekte edildi

Kamusal alanlarda ve Alanya Belediyesine ait 58 hizmet noktasında dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirmek üzere kurulan ekip yıl boyunca; Adliye, Emniyet Müdürlüğü, Hastaneler, Sağlık Ocağı, Milli Eğitim Kütüphanesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü gibi pek çok kamu kurumuna hizmet vermiştir. Dezenfeksiyon işlemi şehirde temasın yoğun olduğu otobüs durakları, bankamatikler, otobüslerde uygulanmıştır.

"Büyük bir gayret örneği sergiledik"

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Zorlu geçen pandemi sürecinde şehirde faaliyeti kısıtlanan işletmelere destek vermek amacıyla birçok faaliyetimiz oldu. Bu çalışmaların en önemlilerinden bir tanesi de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan Dezenfeksiyon Ekibinin yaptığı çalışmalardır. Alanya'daki birçok kamusal binaya düzenli olarak dezenfeksiyon hizmeti sunulmasının yanı sıra özel sektörde faaliyet gösteren ve riskli sayılabilecek eczane, kuaför, taksi hizmetleri, minibüs ve servis hizmetleri vb. talep gelen sektörlere de yardımcı olundu. Pozitif vaka tespit edilen hanelere de gidilerek hem hane hem de apartmanın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon hizmeti verildi" dedi.

70 bin 81 dezenfekte işlem sayısı ile üstün başarı

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa da, "Pandeminin hayatlarımıza girmesinin üstünden geçen 1 yılda planlı ve özverili bir şekilde halkımızın sağlığı için gayret gösterdik. Dezenfeksiyon ekibimiz, toplam 7081 noktada hizmet verdi. Halkın sağlık ve refahını korumak için çaba gösteren gece gündüz mesai gözetmeksizin çalışan ekip arkadaşlarıma gayretlerinden ötürü teşekkür ediyor, halkımızın bu zor yol da kurallara uyarak bize destek vermesini diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA