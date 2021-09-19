Alanya'da 11-12 Yaş İl İçi 3. Vize Yarışları yapıldı

Yüzme İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan ve Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, '11-12 Yaş İl İçi 3. Vize Yarışları' Olimpik Yüzme Havuzu'nda hafta sonu yapıldı.

Yüzme İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan ve Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, '11-12 Yaş İl İçi 3. Vize Yarışları' Olimpik Yüzme Havuzu'nda hafta sonu yapıldı. Yarışlarda 9 kulüpten 50 sporcu kulaç attı. Yarışların ilk gününde yapılan seremonide Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Şehitler, Türk sporuna emeği geçenler ve yakın zaman da hayatını kaybeden hakemlerden Ulusal Yüzme Hakemi Müzeyyen Erkılıç ve İl Yüzme Hakemi Nasuh Çelik adına saygı duruşunda bulunuldu. Yarışmada sporcular 50-100-200 metre kurbağalama, 50-100-400 metre serbest, 50-100-200 metre sırtüstü, 50-100-200 metre kelebek, 200 metre karışık yüzme stillerinde mücadele ettiler. - ANTALYA

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