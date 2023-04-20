Alanya'da 12 yaşındaki çocuk avda tüfekle başından vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da 12 yaşındaki çocuk avda tüfekle başından vurularak hayatını kaybetti

20.04.2023 12:38
Alanya'da 12 yaşındaki çocuk avda tüfekle başından vurularak hayatını kaybetti

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde Hasan Gölüşlü (12) birlikte ava çıktığı K.G.nin (13) tüfekle başına ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. K.G. gözaltına alındı ve Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Hasan Gölüşlü (12), birlikte ava çıktığı K.G.'nin (13) tüfekle başına ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam, ilçenin kırsal Elikesik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Gölüşlü ve K.G., yanlarına aldıkları tüfekle avlanmak için ormana gitti. K.G. av tüfeğiyle şakalaştığı sırada Hasan Gölüşlü'yü başından vurdu. Hasan Gölüşlü olay yerinde hayatını kaybederken, K.G. ise gözaltına alındı. K.G. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Alanya'da 12 yaşındaki çocuk avda tüfekle başından vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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