Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika

- Alanya'da 13 farklı dilde 'Evde kal' çağrısı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında belediye tarafından hazırlanan videoda, evde kalmaları çağrısında bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile futbolcular ve yerleşik yabancıların da yer aldığı videoda 13 farklı dilde "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Alanya Belediyesi korona virüse karşı evlerde kalınmasının önemine dikkat çekmek için video hazırladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyasporlu futbolcular, ilçede hizmet veren yabancı dernek temsilcileriyle yerleşik yabancıların yer aldığı videoda 13 dilde 'evde kalın' çağrısı yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu: "Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Alanya"

Videoda Bakan Çavuşoğlu, "Kendimizin, ailemizin ve tüm Alanyalı hemşehrilerimiz ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Alanya" dedi.

Başkan Yücel'den ailesiyle birlikte "Evde kal Alanyam" mesajı

Video yer alan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Djalma Campos Papiss Cisse, Junior Fernandes mesajları ile destek verirken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de ailesiyle birlikten mesaj vererek, "Kendimiz için, ailemiz için, milletimizin sağlığı için, ülkemiz için zorunlu kalmadıkça evden dışarıya çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar" diyerek ailesiyle birlikte hep bir ağızdan "Evde kal Alanyam" dediler.

Yerleşik yabancılardan "Evde kal" çağrısı

Videoda ayrıca Finlandiya, Rusya, Danimarka, Norveç, Ukrayna, Polonya, İngiltere, Litvanya, Kazakistan, Hollanda, İran, Almanya ve Letonya gibi yerleşik yabancılar "evde kal" mesajı verdi.