Son Dakika Haberleri: Alanya'da 14 yaşındaki kayıp Hatice'den iyi haber geldi
Son Dakika Güncel Haber

Alanya'da 14 yaşındaki kayıp Hatice'den iyi haber geldi

20 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hafta önce gezmek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki kız polisin yoğun çalışması sonucu bulundu.

Alanya'da 14 yaşındaki kayıp Hatice'den iyi haber geldi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hafta önce gezmek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki kız polisin yoğun çalışması sonucu bulundu.

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ortaokul son sınıf öğrencisi Hatice T. (14), geçen çarşamba günü dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Hatice T.'den haber alamayan ailesi, çevrede aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru sonrası harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda saat 23.00 sıralarında kayıp Hatice T.'yi Alanya Belediyesi binasının arka tarafındaki alanda buldu. Polis merkezinde ifadesi alınan Hatice T., ailesine teslim edildi. Kızlarına kavuşan aile rahat bir nefes aldı.

(İHA)

Hatice Çarpar, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir kent, gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice için seferber oldu
Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı Antalya'da lise öğrencilerine şiddet iddiası: Müdür 7 öğrenciyi sopa kırılıncaya kadar dövdü Rusya, Maduro'nun Moskova ziyareti sırasında Venezuela'ya askeri birlik gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 00:25:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da 14 yaşındaki kayıp Hatice'den iyi haber geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]