Alanya'da 163 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Alanya'da 163 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

17.07.2022 12:34
Alanya'da 163 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 163 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 163 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ö.K.Y. ve H.A. isimli şahısların Alanya ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, Saray Mahallesi'nde Ö.K.Y. ve H.A. isimli şahıslar satışa hazır 163 adet ekstacy hapla yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 163 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da 163 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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