Alanya'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Oba Mahallesi'ndeki inşaatta işçi olarak çalışan Ü.A. (32) isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek takibe aldı. Takibe alınan Ü.A.'nın yanına araçla gelerek bir süre görüştükten sonra ayrılan M.G. (24), uyuşturucu alışverişi yaptığı değerlendirilerek gözaltına alındı. M.G.'nin üzerinde 0.36 gram eroin ele geçirildi. Polis, uyuşturucu ticareti yapan Ü.A.'yı da yanındaki Y.T. ile (19) ilçe girişindeki Dinek mevkiinde durdurduğu 07 AIE 596 plakalı otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 16 parça halinde 18.56 gram eroin, yeşil reçeteye tabi 5 adet suboxone hap bulundu.

Adrese baskın düzenlendi

Operasyon kapsamında ekipler, Oba Mahallesi'nde durumundan şüphe duyarak takibe aldıkları T.B.'nin (38) bir sitenin önünde E.D. (29) ile sohbet etmesi üzerine uyuşturucu ticareti yapıldığını değerlendirerek harekete geçti. E.D.'nin yanından ayrılan T.B. gözaltına alınırken, üzerinden 1 gram metamfetamin çıktı. Bunun üzerine polis, aynı mahalledeki E.D.'nin adresine baskın düzenledi. Baskında adreste bulunan E.D. ile A.D. (20), Ö.Ç. (24) ve M.K. (19) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde toplamda 22.3 gram metamfetamin, 574 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda gözaltına alınan M.G., T.B., Ö.Ç. ve M.K. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. serbest kalırken, Ü.A., A.D. ve E.D. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA