Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı

14.06.2022 13:17

Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandıANTALYA Antalya'da 2 farklı bisiklet hırsızı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı

ANTALYA Antalya'da 2 farklı bisiklet hırsızı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kazakistan uyruklu A.S(22), ve Rus uyruklu M.A, farklı tarihlerde bisikletlerinin çalındığı ihbarıyla jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Su. Araştırma Timi iki bisiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve kamera incelemelerinin ardından bisikletleri çalan şahısların Y.C.Y. (19), ve H.A. (19), olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen iki şüpheli JASAT timlerince bisikletler ile yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.C.Y, tutuklanırken, H.A, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Çalınan bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı

YORUMLAR
500
Alanya'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Alanya'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Bağcılar'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Bağcılar'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:03:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bisiklet hırsızlığı şüphelisi 2 genç yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement