Antalya'da iki çocuğunu öldüren Ukraynalı babadan akılalmaz savunma: Fakir yaşamalarını istemedim

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldıkları apart otelde 2 çocuğunu öldürüp eşini de yaralayan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, ilk kez hakim karşısına çıktı. Alanya Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına müşteki konumundaki Yulia Navrotska katılmazken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan katıldı.

"PSİKOLOJİK OLARAK KÖTÜYÜM"

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan tutuklu sanıkOleksiy Oleksiyovych Navrotsky depresyona girdiğini olayı tam hatırlamadığını iddia etti. Navrotsky, "Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. O gün ve hala kendimde değilim" dedi.

"FAKİR YAŞAMALARINI İSTEMEDİM"

Ardından duruşmada Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin avukatı aracılığıyla savcılıkta 21 Mayıs 2022'de verdiği ilk ifadesi okundu. Navrotsky'nin ifadesinde, "Savaş çıkınca önce İtalya'ya sonra Türkiye'ye geçtim. Alanya'ya geldikten sonra psikolojim bozuldu. İntihar etmeyi düşündüm. Özel bir hastaneye gittim. Ayrıca AIDS olduğumu öğrenince psikolojim daha da bozuldu. Hatta intihar notu da yazdım. Eski hayatıma dönerim diye bunalıma girdim. Olay günü uyandıktan sonra mutfağa gittim, bıçağı aldım. Eşim duştaydı. Önce kızımın boğazını kestim. Sonra bıçağı oğluma soktum. Eşim duştan çıkınca üzerime geldi. Ona da saldırdım ama o yaralı olarak kaçmayı başardı. Çocuklarıma ve aileme iyi bir hayat sağlayamayacağım için yaptım. Fakir yaşamalarını istemedim. Ayrıca oğlumun gelişimini engelleyen hastalığı vardı. İleride engelli olması beni üzerdi" sözlerine yer verildi.

"ADLİ TIP RAPORU BEKLENİLMELİ"

Sanık avukatı Nükte Yaprak Buyurgan, akıl sağlığı yerinde bir babanın bunu gerçekleştirmesinin beklenilmeyeceğini savundu. Buyurgan, Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin psikolojik sorunları olduğuna dair ciddi raporların mevcut olduğunu söyleyerek; adli tıp raporunun beklenilmesi gerektiğini belirtti.

DAVA ERTELENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarından Ayşe Doğan ise sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, "Sanığın en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, müşteki anne Yulia Navrotska'nın ifadesinin alınması, sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 3 Şubat 2023 tarihine erteledi.