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Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 2 kadın hırsızlık şüphelisine suçüstü

Alanya'da 2 kadın hırsızlık şüphelisine suçüstü

7 saat önce

Alanya'da 2 kadın hırsızlık şüphelisine suçüstü Kapıyı açmaya çalışırken yakalandılarANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan sabıkalı iki kadın ellerinde tornavida ve plastik aparatlarla bir apartman dairesinin kapısının açmak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Alanya'da 2 kadın hırsızlık şüphelisine suçüstü

Kapıyı açmaya çalışırken yakalandılar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan sabıkalı iki kadın ellerinde tornavida ve plastik aparatlarla bir apartman dairesinin kapısının açmak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Saray Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir apartmanda hırsızlık yapıldığı ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Hatice A. ve Emine K.isimli kadınları ellerinde plastik aparat ve tornavidalarla bir apartman dairesinin kapısının açmak isterken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Genel Bilgi Tarama sorgusunda Hatice A. hırsızlık suçundan sabıka kaydının olduğu Emine K.' nin ise 6 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hatice A. savcılık talimatıyla serbest kalırken, Emine K. adliyeye sevk edildi.

Alanya'da 2 kadın hırsızlık şüphelisine suçüstü

Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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