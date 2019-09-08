Son Dakika Haberleri: Alanya'da 2 kardeş 2 kilogram uyuşturucuyla yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alanya'da 2 kardeş 2 kilogram uyuşturucuyla yakalandı

38 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 2 kilo 112 gram skunk adlı uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili ağabey ve kardeşi gözaltına alındı.

Alanya'da 2 kardeş 2 kilogram uyuşturucuyla yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 2 kilo 112 gram skunk adlı uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili ağabey ve kardeşi gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Faruk S. (28) ve kardeşi Kamil S.'nin (25) ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün saat 22.00 sıralarında şüphelilerin Güllerpınarı Mahallesi Seheryeli Sokak üzerindeki evine baskın düzenlendi. Baskında adreste bulunan Faruk S. gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 parça halinde 47.35 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Kamil S. isimli şüphelinin evden çanta ile ayrıldığını tespit etti. Tespit üzerine ekipler kısa sürede Kamil S.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise şüphelinin çantasından 2 kilo 65 gram skunk çıktı. Gözaltına alınan 2 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin'den gelen acı haberin ardından güvenlik güçlerinden terör örgütüne operasyon
Antalya Valisi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okutturdu Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 13:43:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da 2 kardeş 2 kilogram uyuşturucuyla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]