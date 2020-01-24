Alanya'da 2 katlı müstakil ev küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 2 katlı müstakil ev küle döndü - Son Dakika

Alanya'da 2 katlı müstakil ev küle döndü

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Alanya'da 2 katlı müstakil ev küle döndü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri kimse yaralanmazken evin depo olarak kullanılan alt katındaki arı kovanları da yandı.


Alanya'nın Fakırcalı Mahallesi Hopurlar mevkiinde 70 yaşındaki Ali Uyar'a ait 2 katlı müstakil evde dün gece yangın çıktı. Yangının, Ali Uyar ve kanser hastası olan eşi Ayşe Uyar ile birlikte yaşadığı evin depo olarak kullanılan alt katında çıktığı bildirildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının alt kattan başlayıp üst kata sıçradığı öğrenildi. Depo olarak kullanılan ahırda arıcılık yapan Uyar'a ait çok sayıda arı kovanı da yangında küle döndü. Yangına önce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ile müdahale edilirken şiddetli fırtınadan dolayı ekipler zor anlar yaşadı. Ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 80 yıllık olduğu söylenen ev yangının etkisiyle kısa sürede küle dönerken Uyar çifti geceyi komşularının evinde geçirdi. Yangınla ilgili yetkililerin incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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