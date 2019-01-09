Son Dakika Haberleri: Alanya'da 2 Kişinin Silahla Yaralanması

Alanya'da 2 Kişinin Silahla Yaralanması

40 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çevreye silahla rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Alanya'da 2 Kişinin Silahla Yaralanması, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde çevreye silahla rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir kişiyle tartıştıktan sonra çevreye üç el ateş ederek olay yerinden kaçan Sedat A'nın adresini tespit etti.

Ekipler, Güllerpınarı Mahallesi'nde bir kıraathaneye düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinde, hakkında 6 suçtan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Alanya ilçesinde 7 Aralık'ta, cadde ortasında silahla açılan ateş sonucu ağaç budayan belediye işçisi Mustafa Yönet kalçasından, yoldan geçen hemşire Döndü Bilge ise bacağından yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:01 Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Antalya, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Bir İlk: Bir Rus, Belediye Başkan Adayı Oldu Galatasaray İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Hazırlık Maçında Afjet Afyonspor'u 5-1 Mağlup Etti Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:41:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da 2 Kişinin Silahla Yaralanması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]