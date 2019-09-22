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Alanya'da 2 milyon 100 bin TL'lik dolandırıcılık olayının şüphelisi Bursa'da gözaltına alındı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde firma sahipleriyle işçilerini 2 milyon 100 bin TL dolandırıp kaçtığı iddia edilen ve 3 yıldır aranan müteahhit, dolandırdığı ileri sürülen bir işçi tarafından Bursa'da parkta çekirdek çitlerken görüldü.

Alanya'da 2 milyon 100 bin TL'lik dolandırıcılık olayının şüphelisi Bursa'da gözaltına alındı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde firma sahipleriyle işçilerini 2 milyon 100 bin TL dolandırıp kaçtığı iddia edilen ve 3 yıldır aranan müteahhit, dolandırdığı ileri sürülen bir işçi tarafından Bursa'da parkta çekirdek çitlerken görüldü. İşçinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.


Alanya Sosyal Güvenlik Kurumu inşaatında çalışan 16 şirket sahibi ve işçiler, taşeron firmadan 8 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle hem eylem yapmış hemde davacı olmuşlardı. Polis ekipleri tarafından aranan ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan müteahhit Bülent A. kayıplara karışmıştı. İnşaatta çalışan ve mağdur olan işçilerden Hacı Mehmet Özdemir, Alanya'dan Bursa'ya giderek yaklaşık 3 yıldır aranan dolandırıcının yerini tespit etti. Mağdur olan Özdemir, dolandırıcı müteahhidi parkta çekirdek çitlerken görünce şok oldu. Özdemir'in ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal güvenlik kurumunu 2 milyon 100 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bülent A.'nın daha önce dolandırıcılıktan cezaevine girdiği, 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 yıldır aranması olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.


İnşaatta çalışırken kendisini de dolandırıp kaçtığını iddia ettiği müteahhidin yerini bulan işçi Hacı Mehmet Özdemir, "Bizi dolandırıp kaçtıktan sonra ben araştırmalarım sonucunda Bursa'ya geldiğini öğrendim. Daha sonra 8 defa Bursa'ya geldim fakat izine rastlayamadım. Bugün evinin önündeki parkta beklerken çekirdek çitlediğini gördüm. Şok oldum resmen, bizi dolandırdı ama hiçbir şey olmamış gibi burada keyif yapıyor. Polis ekiplerini aradım. Gelip gözaltına aldılar şikayetçiyim" dedi. - ANTALYA

Alanya, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:37 Kaynak: İHA
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