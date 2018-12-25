Alanya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Konaklı
Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa E.'nin idaresindeki 07 NLS 61 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Ömer Y. kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 araçta yola savrulurken, kaza Mustafa E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi alınan Mustafa E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:35 Kaynak: İHA
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