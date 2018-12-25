Son Dakika Haberleri: Alanya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Alanya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alanya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa E.'nin idaresindeki 07 NLS 61 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Ömer Y. kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 araçta yola savrulurken, kaza Mustafa E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi alınan Mustafa E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:35 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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