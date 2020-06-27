Alanya'da 2 puan bırakan Trabzonspor, Ankaragücü karşısında! Öne çıkan iddaa tahmini...

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TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ



Salgın arasından dönüşte önce Göztepe'yi ligde, ardından Fenerbahçe'yi kupada deviren Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanından 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.



İranlı stoper Majid Hosseini kırmızı kart cezalısı, TD Hüseyin Çimşir'in stoper ikilisini Gaston Campi ile Hüseyin Türkmen'den oluşturması bekleniyor.



Arjantinli kaptan Jose Sosa da sakatlığını tamamen atlattı ve ilk 11'e sürpriz bir dönüş yapabilir. Hafta arası bazı antrenmanlarda yer almayan kaleci Uğurcan Çakır ile Norveçli golcü Alexander Sörloth'un durumları maç saati netleşecek. Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı sürüyor.



Ankaragücü ise hareketli bir hafta geçirdi...



Önce öne geçtiği Başakşehir maçını kaybetti, ardından Kayserispor kazanınca ligin son sırasına geriledi, en sonunda da Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrılıp takımı Bursaspor'dan "taze" ayrılan İbrahim Üzülmez'e emanet ettiler.



Başakşehir yenilgisinde sarı kart gören Stelios Kitsiou ile Daniel Lukasik de cezalı duruma düştü.



Yerlerine Cebrail Karayel ve Ricardo Faty'nin oynaması şaşırtıcı olmaz ancak İbrahim Üzülmez ilk maçında enteresan dokunuşlar da yapabilir...



Trabzonspor ligdeki son 12 maçının 10'unda 2 ve üzeri gol atmayı başardı.



%51'lik kesim şampiyonluk için hata yapma lüksü olmayan bordo-mavili takıma güveniyor...



Trabzonspor, Ankaragücü maçına böyle hazırlandı...











