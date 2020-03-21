Alanya'da 20 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 20 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Alanya'da 20 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 ayrı iş yerine girerek hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'da 20 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 ayrı iş yerine girerek hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kadıpaşa, Şekerhane ve Cikcilli Mahalleri'ndeki 14 ayrı iş yerinden farklı zamanlarda motosiklet, para, telefon ve ziynet eşyası çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, hırsızlık yapılan iş yerinizdeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların son olarak kasa ve bahşiş kutusundan yaklaşık 300 TL aldığı Şekerhane Mahallesi Hacıkura Sokak üzerindeki restorandaki incelenen güvenlik kamera görüntülerinde 4 şüphelinin eşkalleri tespit edildi. Belirlenen eşkaller doğrultusunda polis, hırsızlık şüpheli A.O.B., R.T., S.C.Ç. ve H.F.'yi Sugözü Mahallesi Eski Antalya Yolu Caddesi üzerinde yaya olarak ilerlediği sıradan yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise hırsızlık yapmakta kullandığı belirtilen eldiven, tornavida ve el fener ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin jandarma bölgesi olan Kestel, Oba ve Konaklı Mahalleri'ndeki 6 ayrı iş yerinden de hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Polis merkezindeki 2 gün süren işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:45 Kaynak: İHA

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