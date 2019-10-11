Son Dakika Haberleri: Alanya'da 225 şişe sahte içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 225 şişe sahte içki ele geçirildi

Alanya'da 225 şişe sahte içki ele geçirildi

58 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından bir barda depoya düzenlenen operasyonda çeşitli markalarda 70 cc'lik 225 şişe ve 4 litre sahte içki ele geçirilirken olayla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da 225 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından bir barda depoya düzenlenen operasyonda çeşitli markalarda 70 cc'lik 225 şişe ve 4 litre sahte içki ele geçirilirken olayla 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerinde bir barda ve bu bara ait depoda yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 70 cc'lik 225 şişe ve plastik bidon içerisinde 4 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili G. D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanya'da türk elçiliğinin aracı kundaklandı
Ali Koç: "Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin" Belediye Başkanı Hamza Şayir, Türkiye'ye "Zalim" diyen meclis üyesini yerin dibine soktu Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:22:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da 225 şişe sahte içki ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]