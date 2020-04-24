Alanya'da 23 Nisan'a mehterli kutlama - Son Dakika

Alanya'da 23 Nisan'a mehterli kutlama

ANTALYA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Alanya'da mehter takımının verdiği konser damga vurdu.Öğleden sonra Sabah çelenk sunumuyla başlayan etkinlik Alanya Belediyesi Mehter Takımı'nın 25 Metreli Yol üzerinde gerçekleştirdiği kortej ve konser ile devam etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı onuruna 1929 yılında tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Alanya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kovid 19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında kutlamalara evlerinden eşlik eden vatandaşlar, ellerinde bayraklarla, marşlar söyleyerek etkinliklere destek oldular. Mehter ekibi ise birbirinden coşkulu eserlerle evlerindeki vatandaşlara moral verdiler. Genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşlar yürüyüş boyunca Mehter takımını alkış yağmuruna tuttular. Mehter takımının yürüyüşünde paramotor gösterisi de gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 23 Nisan mesajını taşıyan paramotor, uzun süre Alanya semalarında tur attı.