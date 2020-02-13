Alanya'da 234 sporcu pedal çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanya'da 234 sporcu pedal çevirdi - Son Dakika Spor

Alanya'da 234 sporcu pedal çevirdi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Grand Prix Alanya 1.2 Yol Yarışı'nda 15 ülkeden 234 sporcu pedal çevirdi.

Alanya'da 234 sporcu pedal çevirdi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Grand Prix Alanya 1.2 Yol Yarışı'nda 15 ülkeden 234 sporcu pedal çevirdi. Kadınlarda birinci Rusya'dan Daina Klimova olurken, erkeklerde birinci Polonya'dan Power Bernas oldu.


Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından onaylanan Grand Prix Alanya Uluslararası 1.2 Yol Yarışı Alanya İskele Meydanı'nda kadınlar yarışıyla başladı. 90 elit kadının yarıştığı turda 3 saat 33 dakika 56 saniye ile Rusya'dan Daina Klimova birinci, 3 saat 36 dakika 14 saniye ile Balarus' tan Hanna Tserakh ikinci ve 3 saat 36 dakika 14 saniye ile Ukrayna'dan Anna Nahirna üçüncü oldu. 144 elit erkek bisikletçinin mücadele ettiği yarışta ise 2 saat 53 dakika 08 saniye süre ile Polonya'dan Power Bernas birinci oldu. İkinci 2 saat 53 dakika 08 saniye ile Almanya'dan Fablan Schormair olurken, 2 saat 54 dakika 13 saniye ile Türkiye'den Onur Balkan üçüncü olarak kürsüye çıkmaya hak kazanan isim oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini yetkililer tarafından aldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, gece yarısı partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya evinde rengarenk karidesler yetiştiriyor İYİ Parti'de istifa depremi! Tuba Vural Çokal'ın ardından iki kişi daha istifa etti Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması: 6-7 tane yeter

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 05:29:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da 234 sporcu pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]