Alanya'da 241 adet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 241 adet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Alanya'da 241 adet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 241 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Alanya'da 241 adet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 241 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi'nde yaya olarak ilerleyen Yusuf Y.'nin (24) hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine arama yapan polis, şüpheli Yusuf Y.'nin üzerinde 3 adet uyuşturucu buldu. Şüphelinin adresinde de arama yapan ekipler, 238 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:44 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • 2121: Antalya kepez kırçiçeği cad hüsnü karakaş mh şengüller gıda arkası alladdin kaşıkçının evbinde bol miktarda uyuşturucu bulunmaktadır ve kaçak sigara satanlar ile ortaktır emniyet birimleri dikkatine bilgi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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