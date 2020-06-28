Alanya'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Alanya'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma' gibi 21 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma' gibi 21 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma' gibi 21 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan ve 2018 yılında Alanya Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Metin K.'nin (30) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ilçedeki olası adresleri inceleyen ekipler, Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan Metin K., polis merkezine getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
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