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Alanya'da 3 otele kaçak ve sahte içki operasyonu

4 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 3 ayrı otele düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ve bandrolsüz alkollü içki ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da 3 otele kaçak ve sahte içki operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 3 ayrı otele düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ve bandrolsüz alkollü içki ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Konaklı Mahallesi'ndeki 2 ayrı otelde yüklü miktarda gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, gümrük kaçağı ile bandrolsüz 13 ayrı fıçı içerisinde 650 litre alkol, pet şişe içerisinde alkol şüphesi olan 80 litre sıvı ve çeşitli markalarda 100 cl'lik 69 şişe içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 ayrı otelde Osman T. ve Taner D. gözaltına alındı.

Ekipler aynı operasyon kapsamında Avsallar Mahallesi'ndeki bir otele daha baskın düzenledi. Baskında gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 10 cl'lik 187 şişe içki ele geçirilirken, olayla ilgili Uğur Ç. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:09 Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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