Alanya'da 3 turist boğuldu (2)
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RUS TURİST KURTARILAMADIAntalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tosmur Mahallesi'ndeki denizde, dün boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Rus Zurabo Echin (59), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:21 Kaynak: DHA
RUS TURİST KURTARILAMADI
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tosmur Mahallesi'ndeki denizde, dün boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Rus Zurabo Echin (59), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çek Ladislav Silhan (54) ve İsveçli Sven Ake Eilerth Jakopsan'ın (64) ardından Zurabo Echin ile Alanya'nın farklı sahillerinde denize girip, boğulan turist sayısı 3'e çıktı.
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