Alanya'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

Alanya'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarını alarak harekete geçti. Ekipler teknik ve fiziki takip sonrası ilçenin farklı adreslerinde 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 150 gram metanfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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