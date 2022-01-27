Alanya'da 35 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan 35 yıl 2 ay cezası olan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan H.K'nın yapılan araştırmalarda gidebileceği adresler tespit edildi. Düzenlenen operasyonla H.K gözaltına alındı. H.K'nın "resmi belgede sahtecilik, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet kamu kurum ve kuruluşları, gibi tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 35 yıl 2 ay cezası olduğu tespit edildi. Şahıs, işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi. - ANTALYA