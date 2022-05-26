Alanya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

26.05.2022 12:17
Alanya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilöz Mahallesi'nin sahil kesiminde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri ise açıkta bekletilen 2 sürat teknesine el koydu.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri belirlenen Suriyeli H.E.A. ve M.A.K. ile Türk vatandaşı S.K, Manavgat ilçesinde gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

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