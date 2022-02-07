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ALANYA'DA 38 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

ALANYA'DA 38 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KİŞİ YAKALANDI

07.02.2022 16:51

Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan A.C.S emniyet güçlerince yakalanarak, Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan A.C.S emniyet güçlerince yakalanarak, Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari olarak aranan A.C.S.'yi saha çalışmaları sonucu yakaladı. Şüphelinin GBT sorgusunda, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak', 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama', 'İnfaz kurumuna yasaklı eşya sokma' suçlarından toplam 13 dosyası bulunduğu ve kesinleşmiş 38 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen A.C.S. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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Bilişim, Antalya, Alanya, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALANYA'DA 38 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALANYA'DA 38 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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