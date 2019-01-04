Alanya'da 4 Katlı Binada Yangın Paniği
2 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden olduEdinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi Halimağa Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 4 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden oldu
Edinilen bilgiye göre, Saray
Mahallesi Halimağa Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Evin teras katında dumanların yükseldiğini gören evdekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi
Alanya İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 2 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında evin teras katındaki yatak odası, tuvalet, banyo, 1 oda ve çeşitli eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:47 Kaynak: İHA
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