Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki farklı adreslerden motosikletlerin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri belirlenen M.A. (21), Ş.G. (18) ve S.T. (16) Manavgat ilçesinde yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şüphelilerin bir motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı - Son Dakika