Son Dakika Haberleri: Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Uyuşturucu kullanmak, satın alma, bulundurma' gibi 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Uyuşturucu kullanmak, satın alma, bulundurma' gibi 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.


Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 'Uyuşturucu kullanmak, satın alma, bulundurma' gibi 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Hasan K.'nin (35) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ilçedeki olası adresleri inceleyen ekipler, Kestel Mahallesi Dimçayı mevkisindeki bir piknik tesisine baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan Hasan K., jandarma karakoluna getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:18:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]