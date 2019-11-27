Son Dakika Haberleri: Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
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Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Uyuşturucu kullanmak, satın alma, bulundurma' gibi 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Uyuşturucu kullanmak, satın alma, bulundurma' gibi 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri ekipleri, 'Uyuşturucu kullanmak, satın alma, bulundurma' gibi 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Hasan K.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ilçedeki olası adresleri inceleyen ekipler, Kestel Mahallesi Dimçayı mevkisindeki bir piknik tesisine baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan Hasan K., jandarma karakoluna getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:34 Kaynak: İHA
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