Alanya'da 404 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Alanya'da 404 kök Hint keneviri ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda ormanlık alanda 404 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda ormanlık alanda 404 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya'nın Soğukpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, ekili vaziyette 236 kök ile kurutulmaya bırakılmış 78 kök Hint keneviri ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgili Mustafa D. (32) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mustafa D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:03
Kaynak: İHA
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