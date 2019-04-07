Alanya'da 5 İş Yerini Soyan Hırsız Son İşinde Yakayı Ele Verdi
34 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, en son hırsızlık yapmak için girdiği pastanede polis tarafından suçüstü yakalandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, en son hırsızlık yapmak için girdiği pastanede polis tarafından suçüstü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
Cumhuriyet Polis
Merkezi ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 5 iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine harekete geçti. Tıp kutularından ve kasalardan para çalınan iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelisinin 19 yaşındaki Volkan H.E. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi takibe alan polis, şüphelinin dün gece saat 01.30 sıralarında Oba
Mahallesi'nde bir pastaneye girdiğini belirledi. Polis, Volkan H.E.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden 5 gram eroin çıktı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:19 Kaynak: İHA
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