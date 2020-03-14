Alanya'da 5 kıza cinsel istismar sanığı antrenörün cezası 75 yıla çıktı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, eskrim antrenörü Tarık İnel'e, 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen 65 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi tarafından 75 yıla çıkartıldı.

Alanya'da eskrim antrenörlüğü yapan Tarık İnel, 20017 yılında, 6 yıl boyunca ortaöğretim ve lise seviyesindeki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İnel, Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi avukatların itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.

5 DOSYADAN 65 YIL HAPİS

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 22 Haziran 2018 günü görülen

ve yaklaşık 6 saat süren karar duruşmasında, İnel, 5 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçundan toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bir kız çocuğuna yönelik aynı suçtan ise beraat etti. Karar mağdur çocukların avukatları ve tutuklu sanık tarafından üst mahkeme olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ, AVUKAT İTİRAZ ETTİ

6'ncı Ceza Dairesi'de yeniden yapılan yargılamanın 12 Mart perşembe günü görülen 10'uncu duruşmasına sanık İnel, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatı ile mağdurlar avukatları Ahmet Sezer ve Ali Oğuzhan Yetkin'in mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı, müştekilerin olaydan uzun bir süre sonra şikayetçi olmaları ve ifadelerindeki çelişki nedeniyle beraat ile tahliye kararı verilmesini talep etti. Mağdur avukatklarından Ahmet Sezer ise, "Müştekilerin geç şikayetçi olmaları suçun işlemediğini göstermez. Müştekilerin ruh ve beden sağlığının bozulduğunu gösterir Adli Tıp Kurumu raporunun dikkate alınmasını ve ceza verilmesini talep ederiz" dedi.

CEZA ARTTI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi, duruşma sonunda sanık Tarık İnel'e 4 kız çocuğuna yönelik eylemlerinden dolayı yerel mahkemece verilen 15'er yıl hapis cezasını onadı. 5'inci çocuk yönünden verilen cezayı ise, az bularak 15 yıla çıkardı. İnel, herhangi bir indirim yapılmayan kararla, toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.