Son Dakika Haberleri: Alanya'da 5 Mahallenin Yağmur Suyu Sorunu Çözülüyor

Alanya'da 5 Mahallenin Yağmur Suyu Sorunu Çözülüyor

42 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'nın 5 mahallesine 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı yapıyor.

Alanya'da 5 Mahallenin Yağmur Suyu Sorunu Çözülüyor, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'nın 5 mahallesine 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya'daki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin 102 mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere birçok alt yapı hizmeti yapan Alanya ASAT, şimdi de aşırı yağışlarda göllenme yaşanan bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı çalışması gerçekleştiriyor. Alanya'nın Mahmutlar, Oba, Çıplaklı, Tosmur ve Payallar mahallelerinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu drenaj hattı yapılıyor. Mahmutlar Yeni Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaların yaklaşık 6 milyon 350 bin liraya mal olması bekleniyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Mahmutlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel
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