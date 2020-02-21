Alanya'da 5 metrelik dalgada sörf heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanya'da 5 metrelik dalgada sörf heyecanı - Son Dakika Spor

Alanya'da 5 metrelik dalgada sörf heyecanı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen 2 gün sürecek Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası, 60 sporcunun katılımıyla başladı.

Alanya'da 5 metrelik dalgada sörf heyecanı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen 2 gün sürecek Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası, 60 sporcunun katılımıyla başladı.


Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin katkılarıyla GOSBF Kleopatra Plajı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, Türkiye'den ve farklı ülkelerinden 60 sporcu katıldı. Dalga boyunun yaklaşık 5 metreyi bulduğu denizde sporcular, kadın ile erkekler uzun tahta, kısa tahta ve sup (kürek sörfü) kategorisinde mücadele edecek. Kısa tahta kategorisi yarışlarıyla başlayan şampiyona, yarın uzun tahta ve Sup yarışlarıyla sonlanacak. - ANTALYA

Antalya, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız
Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ve büyüme beklentisini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 03:37:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da 5 metrelik dalgada sörf heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]